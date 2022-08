Sua altezza Roma, dominio su palla inattiva: con la Juve 18esimo gol da corner

Quella di Abraham è stata la 24esima rete da gioco da fermo. La squadra di Mourinho fa della fisicità il suo punto di forza e in queste ore è atteso nella capitale Camara

‘Affrontando i giganti’ non è solo un film americano del 2006 ma è sicuramente anche il pensiero di ogni avversaria della Roma. Dominio assoluto, o quasi, sul gioco da fermo. Nelle ultime 15 gare ufficiali solo Lautaro Martinez è riuscito a infilare Rui Patricio dagli sviluppi di un angolo. In questa stagione sono già i due gol di testa, uno di Smalling e uno di Abraham, e la forza della squadra sulle palle inattive dall’arrivo di Mourinho è sotto gli occhi di tutti. Prima dello Special One si faceva fatica a capitalizzare i numerosi corner e calci piazzati, dalla passata stagione sono arrivate 24 reti di cui ben 18 da calcio d’angolo.