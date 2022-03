Nainggolan impazzisce sui social sotto la foto di Pellegrini: “Daje!” – FOTO

Il centrocampista belga è ancora legato ai colori giallorossi e spesso lo dimostra sui social

Non solo i giocatori in campo hanno manifestato la propria gioia sui loro profili social, ma anche qualche ex. E' il caso di Radja Nainggolan che si fa notare con un "Dajeee" tra i commenti sotto al post di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista belga pochi giorni fa in una intervista aveva dichiarato: "Per i tifosi sono stati i miei momenti più belli. Se riguardo certe partite, immagini e qualche video sento un calore che non ho sentito da nessun’altra parte. Il romano è libero di mente, dice quello che pensa. Era tutto perfetto, sono in buoni rapporti, mi sono lasciato bene. Oggi tantissimi mi dicono di tornare".