Strukelj: “Sui rigori non si può criticare. Spero che Taylor fosse in buona fede”

Nella stagione 1983/84, 11 presenze in giallorosso ed 1 gol. Ricordi in quale partita? “A Pisa, finì con un pareggio per 1-1”.

Alla fine di quella stagione giocasti la partita più importante della storia della Roma, la finale di Coppa dei Campioni. “È andata male, ma giocarla fu comunque una grande soddisfazione. Entrai ad inizio ripresa, al posto di Cerezo, che si infortunò. Anch’io non stavo benissimo, ero messo male con la caviglia, un problema che mi portò dietro anche ora, ma riuscii a mettermi a posto per quella finale”.

Liedholm si affidò ai calciatori più esperti, come ha fatto anche Mourinho nella finale di Europa League contro il Siviglia. “Quando si arriva ai calci di rigore, non esiste una regola su chi li deve calciare. E se va male, è inutile fare questioni, perché non c’è mai una controprova. Non è detto che se ti affidi ad un giovane lo segna o viceversa. È naturale rivolgersi ai più esperti; ma, anche loro possono sbagliare. Sui rigori non si possono fare critiche”.