Strukelj: “Matic acquisto importante, se messo in condizione dà il meglio di sé”

La finale di Coppa dei Campioni dell'84 è tuttora una ferita aperta per i tifosi della Roma, con la serie dei rigori e l'errore decisivo di Ciccio Graziani. In quella finale, Mark Strukelj è entrato nel secondo tempo ma non ha avuto la possibilità di presentarsi sul dischetto: “Mi è dispiaciuto non tirarli, avevo vinto un torneo Anglo-Italiano calciando l’ultimo rigore - ha ricordato a 'Centro Suono Sport 101.5' -. Avevo deciso di fare lo stesso anche in quella finale, poi credo mi abbiano spostato a sesto perché ero troppo giovane, comunque dovevo essere il quinto a tirare il rigore. Non lo sapremo mai, purtroppo”. L'ex giocatore giallorosso ha poi parlato di quella stagione: “La stagione 1983/1984, quella in cui sono stato alla Roma, è stata fantastica. C’è rammarico per la finale della Coppa dei Campioni, però per me è stato un campionato eccezionale. Venivo da Trieste, per la prima volta venivo in una società in cui si respirava calcio. Il mio ricordo peggiore è stato l’infortunio ad Avellino nel periodo di Pasqua, purtroppo non mi sono più ripreso e tutt’oggi pago questi problemi. È stata l’ultima stagione dove stavo veramente bene, poi ho avuto diversi problemi. Rimane una stagione bella in una società importante, i miei compagni di squadra erano i top in quel momento. Non c’erano le rose di adesso, però diciamo che erano tutti di alto livello”.