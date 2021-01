Strootman ritrova Nainggolan in campo: “Mai avversari” – FOTO

Tra Genoa e Cagliari oggi è andato in scena lo scontro sul campo di due dei calciatori più amati negli ultimi anni di Roma. Radja Nainggolan e Kevin Strootman si sono ritrovati a ‘Marassi’ per una sfida salvezza fondamentale. Ad avere la meglio è stato l’olandese, autore anche di un assist, ma senza dubbio è stata una partita speciale proprio per aver affrontato il suo ex compagno in giallorosso. “Mai avversari”, ha scritto su Instagram il giocatore in prestito dal Marsiglia al Genoa su Instagram. Nainggolan e Strootman insieme hanno vestito per 4 anni la maglia giallorossa, condividendo gioie e dolori, prima che le loro strade si separassero nel 2018 ma non per questo hanno smesso di essere amici.