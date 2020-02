Strootman, nostalgia Roma: posta la foto in giallorosso e De Rossi manda un cuore – FOTO

Kevin Strootman ha nostalgia di Roma. L’olandese, attualmente in forza al Marsiglia, infatti tramite il proprio profilo Instagram ha postato una vecchia foto che lo ritrae in compagnia con alcuni suoi vecchi compagni. Nello scatto il centrocampista viene immortalato con la “banda brasiliana” composta da Juan Jesus, Alisson, Bruno Peres, Gerson e Emerson Palmieri. Immediate le risposte dei colleghi, in primis quelle di Daniele De Rossi e del difensore del Chelsea che hanno commentato con un cuore rosso. Più amarcord il messaggio di Jesus: “Che banda, mi manchi“.