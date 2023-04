Strootman non dimentica la Roma ed elogia Wijnaldum: “Cose che mi piace vedere”

Strootman non si è dimenticato della Roma e i tifosi conservano sempre un ottimo ricordo di lui. L'olandese, oggi al Genoa, segue sempre i giallorossi e ha elogiato la prestazione della sua ex squadra. In particolare quella di Wijnaldum. "Cose che mi piace vedere", ha scritto il centrocampista su Instagram condivendo il post di Gini che esulta insieme ad Abraham e Zalewski. I due sono molti amici e hanno giocato insieme sia in nazionale che con la maglia del PSV Eindhoven.