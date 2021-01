Strootman: “In Italia ho vissuto anni bellissimi, non penso all’Europeo”

Prime parole dopo il ritorno in Italia per Kevin Strootman. Il nuovo calciatore del Genoa ha parlato infatti ai microfoni di Sky Sport commentando il suo passaggio in rossoblù, un prestito gratuito fino a giugno con cui il Grifone conta di risollevarsi dalle zone basse della classifica. Queste le sue dichiarazioni: “Contento di ritornare in Italia. Ho fatto cinque anni qui, mi sentivo bene poi sono andato in Francia. Sono felice di questa occasione perché non venivo da una buona situazione. Ho parlato con la mia famiglia e il mio agente, volevamo tornare in Italia. Il Genoa si è interessata dal primo momento. L’Europeo? Ci penseremo più avanti, ora voglio solo aiutare questa squadra. Abbiamo giocatori forti, peccato che i tifosi non possono essere allo stadio“.