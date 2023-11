Strootman: “Gudmundsson mi ricorda Salah alla Roma. Ogni tanto spariva dal campo”

Il centrocampista del Genoa sul suo ex compagno di squadra in giallorosso: "Aveva sempre 4-5 occasioni a partita e faceva al massimo un gol"

Kevin Strootman è stato uno dei centrocampisti più amati, in tempi recenti, in casa Roma. Il giocatore olandese, ora al Genoa, ricorda sempre con affetto gli anni trascorsi nella Capitale e, intervistato al Secolo XIX, ha fornito un parallelismo tra il suo compagno di squadra Gudmundsson e il Momo Salah versione giallorossa: "Se cresce ancora non resta al Genoa. Dobbiamo essere contenti così, anche se ogni tanto sparisce un po'. Mi è capitato con Salah alla Roma. Aveva sempre 4-5 occasioni a partita e faceva al massimo un gol. Noi dicevamo "ma perché non fa più gol" e qualcuno ci rispondeva: "E se faceva più gol era già a Madrid o a Liverpool". Alla fine, poi, ci è andato, al Liverpool".