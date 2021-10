Stronger Together, pronta la festa aziendale della Roma in stile americano – FOTO

Saranno presenti 400 dipendenti, compresi i collaboratori

E' tutto pronto per la festa della Roma, in programma questo pomeriggio al centro sportivo Fulvio Bernardini. L'evento si chiamerà "Stronger Together" e sarà una festa in stile americano, con premi e giochi per gli invitati. Saranno presenti, infatti, 400 dipendenti, compresi i collaboratori.