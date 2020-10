Striscioni dei tifosi per Enzo Totti: “Sei il padre della nostra storia, buon viaggio Sceriffo” – FOTO

Dal Real Madrid a James Pallotta, le condoglianze a Francesco Totti per la morte di papà Enzo non sono mancate. Ad un giorno dalla scomparsa dello “Sceriffo” 76enne, lo storico Roma Club di Testaccio ha voluto ricordare il padre del fenomeno e far sentire la propria vicinanza all’iconico capitano giallorosso, esponendo uno striscione proprio sotto casa di Enzo: “Buon viaggio papà Enzo”. Neanche il gruppo della Curva Sud, Alberone, è rimasto in silenzio: “Padre della nostra storia, buon viaggio Sceriffo”. Domani i funerali, in forma strettamente privata, di una delle più grandi “istituzioni” a Trigoria negli ultimi vent’anni.