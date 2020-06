Striscione per Pierino Prati all’Olimpico: “I tifosi della Roma ti ricordano con affetto” – FOTO

In mattinata i funerali di Pierino Prati, leggenda ex Roma e Milan venuta a mancare due giorni fa all’età di 73 anni. I tifosi giallorossi non hanno voluto dimenticare di omaggiare il campione, affiggendo all’interno dell’Olimpico uno striscione in suo onore, firmato Unione Tifosi Romanisti (UTR): “Pierogol, i tifosi della Roma ti ricordano con affetto”. Questo quanto recitato nel manifesto per il bomber che ha vestito la maglia della Roma dal 1973 al 1977, apparso nel pre-gara di Roma–Sampdoria, valida per la prima partita post coronavirus per le formazioni di Fonseca e Ranieri.