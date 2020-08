Striscione a Trigoria: “Vele spiegate, vento in poppa. Forza Roma con voi nella lotta” – FOTO

L’Europa League è l’occasione per la Roma per cambiare la stagione. Lo sanno anche i tifosi, compresi ovviamente i più caldi della curva, che infatti hanno esposto uno striscione davanti al centro sportivo di Trigoria: “Vele spiegate, vento in poppa. Forza Roma con voi nella lotta”, il messaggio firmato Fedayn. La squadra giallorossa stamattina partirà stamattina con un volo da Fiumicino a Dusseldorf, a pochi chilometri da Duisburg dove domani (ore 18.55) sfiderà il Siviglia di Monchi. E gli ultras hanno voluto far sentire la loro vicinanza, anche se non saranno con la Roma in trasferta come invece è sempre successo in Europa in questa stagione. Nel pomeriggio in Germania la rifinitura e la conferenza stampa di Paulo Fonseca e Mkhitaryan (alle 16.45).