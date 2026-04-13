Stramaccioni: “Ranieri non lo capisco, apprezzo Gasp per aver smorzato tutto”

La Roma ha battuto il Pisa in campionato e ieri il Como ha perso con l'Inter, la speranza di arrivare in Champions per i giallorossi è ancora accesa, ma nella Capitale tiene banco solo la vicenda Ranieri-Gasperini dopo lo scontro verbale del prepartita. Soprattutto dopo le dichiarazioni al vetriolo del senior advisor dei Friedkin che si è spinto oltre le solite frasi di facciata mettendo in piazza un malessere che forse doveva rimanere privato. E sulla vicenda ha detto la sua Andra Stramaccioni ai microfoni di DAZN. "Situazione particolare. Ranieri dice che le scelte sono condivise ma Gasperini intende che preferiva giocatori come Malen e Wesley. L’uscita di Ranieri non la capisco ed è stato un autogol. La Roma non ha portato dei giocatori in attacco di alto profilo. È arrivato Malen poi Venturino che non era mai titolare al Genoa e Vaz che aveva giocato tre volte titolare al Marsiglia. La Roma ha bisogno di rimanere unita. Non so perché Ranieri ha detto che tre allenatori prima di Gasperini avevano detto di no. A cosa serve questa frase in questo momento? Apprezzo Gasperini che ha spento questi discorsi".