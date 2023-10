Stramaccioni: “Le assenze hanno influenzato la qualità del gioco della Roma”

Le sue parole: "Giocatori come Dybala, Pellegrini e Renato Sanches sono in grado di aumentare la qualità e la connessione tra centrocampo e attacco"

“La Roma è arrivata a questa partita largamente decimata, le assenze hanno influenzato la qualità del gioco della Roma. Come dice spesso Mourinho, giocatori come Dybala, Pellegrini e Renato Sanches sono in grado di aumentare la qualità e la connessione tra centrocampo e attacco. Nel primo tempo la partita è stata un monologo nerazzurro, però poi il calcio è strano perché nella ripresa, nel momento in cui l’Inter ha faticato a costruire delle palle gol con continuità, la Roma ha avuto l’unica grande occasione con Cristante, in cui Sommer ha fatto un grandissimo intervento. La partita poteva girare lì. Poi è arrivato il gol di Thuram, grazie anche all’intuizione di Inzaghi di sostituire contemporaneamente sia Mkhitaryan che Calhanoglu, inserendo Asllani. E proprio da un’apertura del playmaker albanese è nata l’azione del gol di Thuram, bruciando Llorente, fino a quel momento il migliore del reparto difensivo giallorosso. L’uno a zero è un risultato ineccepibile”.