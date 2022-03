Stramaccioni: “La Roma ha tutto per arrivare in fondo in Conference League”

L'ex allenatore dell'Inter e delle giovanili giallorosse ha parlato anche della corsa scudetto

Andrea Stramaccioni, un passato alla Roma - nelle giovanili, come allenatore -, e soprattutto all'Inter, ma con il cuore giallorosso segue dal Qatar la Serie A. L'attuale tecnico dell'Al Gharafa ha parlato, però, non solo del campionato e dello scudetto, ma anche delle competizioni internazionali, in cui sono rimaste solo l'Atalanta e la squadra di José Mourinho. Quanto a questi ultimi, ha detto: "Ha tutto per arrivare in fondo alla Conference League. Contro il Bodo è la partita della rivincita, lo spartiacque che può certificare una crescita".