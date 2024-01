Stramaccioni: “La Roma deve rimanere unita. Pellegrini è un ragazzo da 10”

Le sue parole: ""Chi conosce Mourinho sa che le sue squadre hanno sempre anima combattiva, una mentalità che ti porta ad avere uno spirito di un certo tipo"

Redazione

Andrea Stramaccioni ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Manà Manà. Queste le sue parole sui giallorossi e su Mourinho: "La Roma deve rimanere unita in un momento difficile, rischia di sbracare. Qui si vede la differenza tra un grande gruppo, società, allenatore e anchetifoseria. Ci sarà tempo per fare bilanci e criticare. Ora devi fare punti col Milan, non è il momento per piangere. Devi fare con quello che hai". L'opinionista di Dazn ha poi aggiunto: "Chi conosce Mourinho sa che le sue squadre hanno sempre anima combattiva, una mentalità che ti porta ad avere uno spirito di un certo tipo. Ricordo anche partite di Inter e Real quando mise Pepe a centrocampo col Barcellona, però bisogna essere equilibrati. Non possiamo prenderci l’aggressività della squadra quando va bene e gonfiamo il petto, questa è la Roma e il suo dna. Qualcuno magari ha ecceduto nel derby, però, la Roma ha girato partite nel recupero con la grinta. Dal punto di vista del farlo diventare controproducente no".

Su Pellegrini. "Lorenzo è uno dei ragazzi come tanti cresciuti nella Roma come Politano Florenzi e Romagnoli. Quando li conosci a quell’età, li conosci fino a dentro casa. Pellegrini è un ragazzo da 10, se può giocare con una gamba lo fa. Essendo uno che deve dare qualità sta vivendo un momento non facile della sua squadra. Se porti la fascia di capitano in una piazza difficile, sono oneri e onori di essere capitano della Roma. Deve essere tranquillo, stare a disposizione del mister, non fare scelte avventate, fare come ha fatto col Napoli. Era fuori per scelta tecnica, è entrato motivato senza farsi influenzare dall’esclusione. I momenti difficili vanno superati. È un giocatore forte, nostro, romano, romanista".

