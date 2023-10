Stramaccioni: “Inter esame di maturità per la Roma. Sarebbe romantico un gol di Lukaku”

L'ex allenatore nerazzurro ha parole al miele anche per Mourinho: "Un uomo che ha vinto tutto che si butta a terra per esultare è sinonimo di tanta genuinità. Ha avuto un’esplosione come quella di El Shaarawy ed è stato veramente bello"

Redazione

C'era anche Andrea Stramaccioni tra gli invitati speciali al Salone d'Onore del CONI per la 40esima edizione del Premio AiCS di cultura sportiva “Beppe Viola” . L'ex allenatore interista ha parlato della sfida di domenica a San Siro e non solo. Ecco le sue parole

Che cosa ne pensa di Bove e della Roma di Mourinho? “

A Edoardo ho già fatto i complimenti. E’ una soddisfazione perché viene dal settore giovanile della Roma che io conosco molto bene e dal mio stesso quartiere. È un ragazzo che ha dei valori che non sempre sono presenti e lui li porta dentro di sé. È un ragazzo che merita di raccogliere le soddisfazioni e si fa trovare pronto sia se Mourinho lo schiera titolare o lo fa entrare dalla panchina. Ci sono tanti giocatori nuovi e poteva pensare di avere meno spazio. E’ un esempio per lui e per la sua famiglia. Ieri la Roma ha vinto una gara importante che vale tre punti e mezzo. Il Monza anche in 10 ha fatto bene. Sono quelle partite che ti lasciano qualcosa in più. Adesso la Roma avrà due sfide difficili: una con lo Slavia e la supersfida di San Siro. L’Inter è la squadra più attrezzata e per la Roma sarà un test di maturità”.

Si avvicina il ritorno di Lukaku a San Siro e Mourinho non ci sarà. Crede che l’ha fatto a posta ieri per non tornare a San Siro?

“Posso testimoniare perché sono arrivato dopo di lui a Milano. È sempre stato vicino a me e molto carino con me. Solo chi è stato lì può capire il suo legame col mondo Inter. Ora ha un legame incredibile anche con Roma e i tifosi della Roma. Non so se l'ha fatto a posta era molto nervoso a fine partita. Un uomo che ha vinto tutto quello che vinto lui che si butta a terra per esultare è sinonimo di tanta genuinità. Ha avuto un’esplosione come quella di El Shaarawy ed è stato veramente molto bello. Lukaku è un campione e ha giocato sempre in ambienti caldi. Mi piace dare un taglio romantico. Ci sta essere fischiato, fare il gol dell’ex e vedere se esulterà. Mettiamolo dal punto di vista sportivo. Speriamo che sarà una bellissima partita”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.