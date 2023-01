Stramaccioni: “Dybala e Zaniolo giocano nella stessa zona, non possono coesistere”

Secondo l'ex tecnico dell'Inter gli attaccanti della Roma non possono essere in campo insieme, lo dimostrerebbe la partita contro il Milan

Anche Stramaccioni è intervenuto sul caso Zaniolo e in particolare sulla "convivenza" con Dybala. Ai microfoni di DAZN, l'ex tecnico che ha allenato, tra le altre, le giovanili della Roma ha parlato del numero 22 giallorosso e dei problemi tecnici sopraggiunti dall'arrivo dell'argentino. Queste le sue parole: "Secondo me con il modulo di Mourinho, Zaniolo e Dybala agiscono nella stessa zona. L'anno scorsoZaniolo era perfettamente integrato nel tridente con Pellegrini e Abraham: centravanti, centrocampista di inserimento e lui". E aggiunge: "Sono entrambi mancini, quando non la beccano vanno a cercare la palla sempre nella zona destra del campo. La partita contro il Milan è stata un piccolo fallimento tecnico-tattico, al netto della reazione finale".