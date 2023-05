Stoccarda-Leverkusen: Alonso ne cambia 4 rispetto al match contro la Roma

Il tecnico spagnolo risparmia Wirtz e Hlozek oltre agli infortunati. Le "aspirine" sono a caccia di punti per entrare in Champions nella prossima stagione

Dopo la sconfitta contro la Roma, il Bayer Leverkusen torna in campo in Bundesliga per affrontare lo Stoccarda. Rispetto al match dell'Olimpico, Xabi Alonso ne cambia 4 nell'undici titolare: fuori Hlozek, Wirtz oltre agli infortunati Andrich e Kossounou. Al loro posto Azmoun, Adli, Demirbay e Bakker (entrato al 36esimo del primo tempo al posto del centrale ivoriano). Il Leverkusen è alla caccia di punti per provare ad entrare in Europa nella prossima stagione con il quarto posto del Lipsia che è distante 9 punti.