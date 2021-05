Stellini (viceallen. Inter): “Bella gara, bravi a riaccenderci dopo il loro gol”

L’Inter batte la Roma 3-1 ma Conte continua il suo silenzio stampo. Al suo posto a commentare il match il suo vice Stellini. STELLINI A INTER TV “Ancora una volta questa squadra si dimostra sempre determinata. Anche in un momento come...

Redazione

L'Inter batte la Roma 3-1 ma Conte continua il suo silenzio stampo. Al suo posto a commentare il match il suo vice Stellini.

STELLINI A INTER TV

"Ancora una volta questa squadra si dimostra sempre determinata. Anche in un momento come questo di grande gioia è giusto affrontare le partite in modo combattivo, partendo molto bene. Poi forse è calata un po' l'attenzione ma siamo stati bravi a riaccenderci subito. Abbiamo ottenuto un altro risultato positivo in casa, il 15° consecutivo. La richiesta è sempre alta e noi ci aspettiamo di vincere questo tipo di partite".

Cambia qualcosa affrontare queste gare con il titolo in mano? Non deve cambiare nulla. Lo fai con una felicità diversa. Per noi è una questione di mentalità, di crescita, e anche in partite dove la posta in palio non è importante, per noi è importante l'atteggiamento della squadra che è la nostra forza. Ci aspettiamo sempre che la squadra dia il massimo.

Come sta Sanchez? Sanchez ha preso un colpo molto duro. E' uscito perché aveva perso un po' di sensibilità alla caviglia, speriamo non sia nulla di grave e di recuperarlo per la prossima partita.

E' arrivata la vittoria. E' stata una bella gara, siamo stati bravi a riaccenderci dopo che la Roma aveva accorciato le distanze. La squadra ha giocato con una grande mentalità e lo spirito giusto.

Continuate a giocare come se non aveste ancora vinto... Fa parte della crescita e della mentalità che ha portato Conte. Ci aspettiamo dai ragazzi che giochino per dominare e battere l'avversario.

Quanto è mancato Vecino in questa stagione? E' stato sfortunato. E' stato bravo a lavorare e ad aspettare il suo momento, si è fatto trovare pronto. E' un ragazzo che merita, ha fatto due ottime gare. Come lui anche Ranocchia e Pinamonti che ha dimostrato, di essere un giocatore di buone prospettive.

Quanto è felice dalle risposte che stanno arrivando dai giocatori che hanno avuto meno spazio? Vediamo da parte loro giocate a memoria, frutto di meccanismi imparati molto bene... Questa cosa nel primo anno era stata meno evidente, aumentando il tempo del lavoro è diventata un'arma della nostra squadra. Ogni giocatore che scende in campo ha la consapevolezza di essere determinante. Si meritano un grande applauso.