Stekelenburg all’Ajax: l’ex Roma torna a casa dopo nove anni

Era il 2011 quando Maarten Stekelenburg lasciava l’Ajax, la squadra in cui era cresciuto e aveva mosso i suoi primi passi calcistici. Lo faceva per approdare alla Roma, richiesto con grande insistenza dal tecnico Luis Enrique. Nove anni più tardi, il portiere torna a casa, avendo firmato un contratto annuale proprio con i lancieri. Dopo l’esperienza biennale, molto negativa, nella capitale, la carriera dell’estremo difensore è proseguita al Fulham, quindi al Monaco e successivamente tra le fila del Southampton e dell’Everton. Proprio con i Toffees ha giocato (poco) negli ultimi quattro anni: appena 26 presenze, prima del ritorno in Eredivisie.