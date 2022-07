Standard Ethics rimuove la Roma dal ranking dell’European Football Index

"Alla luce dell'imminente delisting dell'A.S. Roma, Standard Ethics annuncia la sospensione del suo Corporate Rating". È questo l'incipit di una nota emanata dall'agenzia di rating StandardEthics in vista dell'imminente delisting di AS Roma da Borsa italiana. "Quest'ultima operazione conferma l'attuale vivacità dell'industria calcistica: aspetti come la Sostenibilità finanziaria sono sempre più al centro delle discussioni in corso, rafforzati ulteriormente dalle recenti normative emanate da organismi riconosciuti a livello mondiale come la UEFA.