La trattativa per la cessione della Roma dalle mani di James Pallotta a quelle di Dan Friedkin sta subendo una fase di stallo. La valutazione del club ha determinato una frenata da parte del tycoon texano e il passaggio di mano potrebbe quindi ritardare se non saltare. Le ultime indiscrezioni hanno avuto un effetto anche sul titolo in Borsa a Piazza Affari: all’apertura delle contrattazioni odierne si è registrato infatti una perdita del 3%.