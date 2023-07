Stadio, Souloukou: “L’incontro con Gualtieri è andato bene. C’è ancora molto lavoro”

Il CEO della Roma ha incontrato il Sindaco in Campidoglio al quale ha regalato la nuova maglia griffata Adidas

"L'incontro con il sindaco Gualtieri è andato bene. Per lo stadio c’è molto lavoro da fare” ha detto Lina Souloukou, CEO dell’As Roma ai microfoni di radio New Sound Level, uscendo da Palazzo Senatorio dove si era recata per fare il punto della situazione sul nuovo Stadio della Roma a Pietralata. “Al Sindaco è piaciuta la nuova maglia” ha aggiunto la dirigente apicale della squadra giallorossa che a margine dell’incontro ha donato al primo cittadino la nuova divisa da gioco griffata Adidas.