Stadio Roma, Souloukou in Campidoglio: con Ryan Friedkin ha incontrato Gualtieri

Da poche ore ufficialmente nuova Ceo della Roma, Lina Souloukou è già all'opera. Come Pietro Berardi, infatti, la dirigente greca ha la delega per la questione del progetto per il nuovo impianto giallorosso. Questa sera, come riporta il giornalista Alessio Di Francesco su Twitter, insieme a Ryan Friedkin si è recata in Campidoglio. Il vicepresidente della Roma l'ha presentata ufficialmente al sindaco Roberto Gualtieri e poi ha incontrato i consiglieri che erano riuniti per discutere appunto del nuovo stadio. Friedkin si è rivolto in italiano ai consiglieri riuniti: "Grazie per il lavoro che state facendo".