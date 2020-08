Stadio Roma, si dimettono i consiglieri Cinque Stelle Iorio e Terranova

Donatella Iorio e Marco Terranova, consiglieri capitolini del Movimento Cinque Stelle, si sono dimessi da presidenti delle commissioni Urbanistica e Bilancio, come riporta l’agenzia “Dire”. I due avevano partecipato alla riunione dello scorso luglio che avrebbe dovuto dare la delibera all’inizio dei lavori per lo stadio della Roma, ma che invece si concluse con un nulla di fatto. In passato, Iorio aveva sottolineato il rischio idrogeologico dell’area di Tor di Valle e proposto varie modifiche al progetto iniziale della Roma. Terranova, nel 2019, aveva invece precisato: “Non possiamo agire finché non c’è la certezza matematica che non sia penalizzata l’amministrazione“.