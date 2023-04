Stadio Roma, settimana decisiva: venerdì convocata la commissione Lavori Pubblici

Sono giorni caldissimi sul fronte stadio della Roma, quelli che dovrebbero portare alla delibera e la dichiarazione di pubblico interesse dell'impianto in Aula Giulio Cesare. Sul progetto sono attese ora le delibere da parte delle singole commissioni che si stanno riunendo proprio in questa settimana. Per mercoledì 26 alle ore 13 è stata infatti convocata la commissione congiunta Ambiente (che si è riunita anche oggi, ma senza voto), Mobilità e Sport. All'ordine del giorno c'è questa voce: "l'eventuale espressione di parere su proposta di deliberazione Prot. RC/3591/2023 recante ad oggetto: ”Nuovo Stadio di calcio in Roma, località Pietralata – Studio di fattibilità. Dichiarazione pubblico interesse – con condizioni, prescrizioni e raccomandazioni – della proposta pervenuta agli atti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica". Per venerdì 28 alle ore 11 è invece stata convocata la commissioni Lavori Pubblici con lo stesso ordine del giorno. Entrambe, però, sono subordinate alla convocazione dell'Assemblea Capitolina che dovrà approvare il bilancio 2022: in caso di concomitanza, entrambe le convocazioni delle commissioni sarebbero annullate. Al momento, però, l'Assemblea è prevista per giovedì 28, dalle 10 alle 18. La giornata sarà lunghissima, con una serie sterminata di punti e non è detto che i lavori siano conclusi in tempo per venerdì mattina e che quindi la commissione Lavori Pubblici possa riunirsi. In ogni caso questa sarà la settimana decisiva per il parere di tutte le commissioni e se i tempi verranno rispettati - fatto conto di slittamenti come quello possibile dell'Assemblea Capitolina - già nelle convocazioni della prossima settimana potrà esserci quella in Aula Giulio Cesare per la dichiarazione finale di pubblico interesse dello stadio della Roma.