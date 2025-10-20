Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è tornato a parlare del futuro stadio della Roma. A margine dell’inaugurazione della curva del Campo dei Miracoli a Corviale, ha definito il progetto una “contaminazione positiva, soprattutto economica”. Rocca ha sottolineato il ruolo della Regione nel percorso autorizzativo, in particolare per quanto riguarda l’impatto ambientale: “La Regione ha una responsabilità sull’impatto ambientale e tutti gli uffici stanno verificando che lo stadio si possa fare”, ha spiegato. Infine, un passaggio chiaro sull'importanza dell’infrastruttura: “È importante che Roma e Lazio abbiano il loro stadio”
Stadio Roma, Rocca: “Verifiche in corso, ma è fondamentale che si realizzi”
Le parole del presidente della Regione Lazio: "Abbiamo una responsabilità importante sull'impianto ambientale. Il progetto è una contaminazione positiva, soprattutto economica"
