Stadio Roma, Raggi: “Siamo al rush finale, in aula entro Natale. Presto l’incontro con Friedkin”

“Per lo Stadio della Roma siamo al rush finale, il traguardo è vicino”. Il sindaco Virginia Raggi ammette che l’iter per il nuovo impianto giallorosso è giunto alle battute conclusive. Il primo cittadino della capitale – intervistata da ‘Il Romanista’ – sottolinea: “Friedkin? Ci incontreremo presto. Confermo che il progetto arriverà in aula entro Natale. Tutto è regolare. Ci saranno investimenti per la città di circa un miliardo di euro, circa 500mila cittadini beneficeranno di servizi e nuove infrastrutture. Le cose procedono velocemente, spero di inaugurarlo da sindaca. Il nostro interlocutore è sempre l’As Roma”.