Stadio Roma, domani alle 18.30 l’incontro tra Virginia Raggi e la maggioranza M5S

È slittato a domani l’incontro tra la sindaca Virginia Raggi e i consiglieri di maggioranza del M5S che vede come oggetto lo stadio della Roma. Il vertice era previsto inizialmente per oggi in Campidoglio per discutere proprio del progetto ed esaminare la due diligence sulla documentazione, chiesta dal primo cittadino della capitale in seguito all’inchiesta della Procura di Roma. La riunione, conferma ‘Il Tempo’, si svolgerà domani 7 luglio alle 18.30 in Campidoglio, in modalità mista, quindi anche in videoconferenza. Lo slittamento di data è stato causato dalla contemporanea seduta del Consiglio Comunale, fissata dalle ore 14 alle 19. Senza contare che, inoltre, più di un consigliere del Movimento non era stato ancora ufficialmente informato della riunione con Virginia Raggi.