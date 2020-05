Stadio Roma, Raggi: “Dossier sul tavolo, parleremo quando sarà il momento”

Virginia Raggi torna sul tema stadio della Roma. La sindaca della capitale a Radio 24 non si sbottona, ma conferma l’avanzamento dell’iter: “Lo stadio sta andando avanti. Il dossier è sul tavolo. Parleremo quando sarà il momento opportuno. Ci sono tanti temi e noi stiamo privilegiando l’apertura dei cantieri”. Un anno fa la Raggi annunciava l’apertura dei cantieri entro la fine del 2019, ma a maggio 2020 ancora non si hanno risposte definitive. Pallotta aspetta, così come Vitek, interessato all’acquisto dei terreni di Tor di Valle dal gruppo di Parnasi.