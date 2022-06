Stadio Roma, Patanè (ass. mobilità): “La zona di Pietralata presenta dei vantaggi”

Eugenio Patanè , Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, ospite nel programma Gli Inascoltabili in onda su radio New Sound Level fm90 ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul progetto dello stadio a Pietralata. Queste le sue parole:

“Il dossier dello stadio della Roma a Pietralata è di competenza dell’assessore all’urbanistica Veloccia che si sta occupando di questa vicenda. Noi entreremo in gioco in un secondo momento se verrà decisa che quella sarà la location. Qualora dovesse essere formalizzata questa proposta, è evidente che quel sito da un punto di vista trasportistico e viabilistico avrebbe dei vantaggi rispetto ai siti proposti in passato. Pietralata, quel quadrante in generale, è ben servito dal trasporto pubblico locale: sia al livello ferroviario, sia al livello di metropolitana e sia a livello viabilistico ma anche di bus.

Non dimentichiamo che a pochi metri da li c’è un hub molto importante di trasporto, la stazione Tiburtina, che diventerà sostanzialmente la prima stazione di Roma dovè c’è la metro B dove arriveranno i tram (Verano – tiburtina) e la più importante stazione di bus nazionali e internazionali. Quel quadrante è molto ben servito forse bisognerà puntare l’attenzione su via dei monti tiburtini per salvaguardare in qualche modo l’ingresso dell’ospedale Pertini, bisognerà studiare i flussi di traffico dopo aver visto il progetto ma il progetto ancora non lo abbiamo visto, mi limito a dire che è un quadrante ben servito da un punto di vista trasportistico”