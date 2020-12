Stadio Roma, Papalia: “Il pignoramento del terreno è una scusa, la questione è solo politica”

Gaetano Papalia, amministratore delegato della Sais (ex proprietaria dei terreni di Tor di Valle) ha parlato ai microfoni della trasmissione “Te la do io Tokyo” su Centro Suono Sport per chiarire le ultime vicende riguardanti lo stadio della Roma. Ecco le sue parole: “Per lo stadio della Roma è solo una questione di volontà politica. I vincoli privatistici, come il pignoramento, possono essere superati dal Comune. Ci troviamo di fronte ad alcune scuse, a pretesti. Il pignoramento è ininfluente. Noi abbiamo sempre cercato di favorire il progetto”.