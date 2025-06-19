VIDEO - Infantino: "Mi hanno confermato che nel 2028 lo stadio della Roma sarà pronto"

La consegna del progetto definitivo del nuovo stadio della Roma, inizialmente prevista per la primavera, slitta ancora una volta. Il termine fissato dalla dirigenza del club è ormai scaduto, e la nuova scadenza ipotizzata è tra settembre e ottobre, scrive Il Romanista. A causare il ritardo sono state le numerose problematiche legate ai terreni di Pietralata, l’area individuata per la costruzione dell’impianto. In particolare: i ricorsi presentati da alcuni residenti, la questione dell’autoricambi, ormai prossima alla conclusione con lo sgombero dell’area già restituita al Comune e la vicenda del bosco, su cui si attende la relazione definitiva del perito Mauro Uniformi, incaricato dal Comune. Secondo le ultime indiscrezioni, la relazione dovrebbe sbloccare anche questo nodo, riconoscendo l’area come boscata ma non tale da impedire l’opera, risolvibile con una compensazione ambientale.

A partire da luglio, la Roma potrà riprendere con gli scavi e le indagini archeologiche, passaggio necessario per chiudere il progetto e presentarlo in via definitiva. La nuova tempistica, però, rende sempre più difficile l'obiettivo di inaugurare lo stadio nella stagione 2027-28, in occasione del centenario del club. A guidare la fase decisiva del progetto sarà Lucia Bernabè, finora responsabile delle relazioni istituzionali, che prende il posto dell’avvocato Lorenzo Vitali. La sua uscita di scena - dovuta anche a rapporti complicati con alcuni membri dell’Assemblea Capitolina - non preoccupa il club, che confida nella continuità del lavoro sotto la guida della Bernabè, figura ritenuta più equilibrata e dialogante.