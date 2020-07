Stadio Roma, lunedì vertice di maggioranza in Campidoglio per esaminare la due diligence

Nuovo appuntamento in agenda per la giunta Raggi con oggetto lo stadio della Roma. Come scrive l’Ansa, per lunedì prossimo (6 luglio) la maggioranza del Movimento 5 Stelle si è data appuntamento in Campidoglio per discutere dell’impianto che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Come apprende l’agenzia di stampa, la Sindaca incontrerà i consiglieri per esaminare la due-diligence svolta sulla documentazione del progetto e chiesta dalla Raggi stessa dopo l’inchiesta della Procura di Roma che ha rallentato l’iter burocratico che avrebbe dovuto portare già da tempo alla posa della prima pietra.