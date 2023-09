Stadio Roma, la smentita del Policlinico: “Nessuna lettera al comune su Pietralata”

"In merito alla notizia pubblicata oggi dal quotidiano Il Tempo, relativa all'individuazione dell'area destinata ad ospitare il nuovo Policlinico Umberto I, la Direzione Generale dell'ospedale precisa che nessuna lettera è stata mai inviata all'amministrazione di Roma Capitale sul tema in questione. L'individuazione dell'area sulla quale sorgerà il nuovo Policlinico Umberto I è oggetto di una discussione all'interno di una cabina di regia istituita dalla Regione Lazio e costituita, tra gli altri soggetti, dalla stessa amministrazione regionale, dal comune di Roma Capitale, dal Policlinico Umberto I e dalla Sapienza di Roma. Non è competenza alcuna del Policlinico Umberto I discutere di questioni relative all'urbanistica, in particolare - viene rilevato - quelle che riguardano il progetto del nuovo stadio della As.Roma, funzioni che spettano, come ovvio, ad altri soggetti istituzionali e per i quali, la Direzione Generale di questo Ospedale, nutre grande rispetto e fiducia".