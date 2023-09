Stadio Roma, il 28 settembre manifestazione a Montecitorio dei comitati contrari

Milano, con la questione San Siro.Parma, con la previstra ristrutturazione dell'Ennio Tardini. E infine Roma, con il tanto discusso progetto (ancora da presentare in via definitiva) del nuovo stadio dell'AS Roma a Pietralata. Spesso si è parlato di di un calcio italiano fortemente arretrato dal punto di vista degli impianti sportivi. E se per la maggior parte, la reazione a questi nuovi progetti è stata più che positiva, c'è chi come il Comitato 'Pietralata, no grazie' è assolutamente contrario alla loro realizzazione, vista solo un come una speculazione edilizia. Sulla loro pagina Facebook, hanno dato appuntamento il prossimo 28 settembre alle 15 davanti a Montecitorio, per una manifestazione organizzata e promossa anche dalle associazioni omologhe di Milano e Parma 'ReferendumXSanSiro' e 'Tardini Sostenibile'. L'intento è quello di protestare contro la 'Legge sugli Stadi', della quale i vari comitati richiedono l'abolizione.