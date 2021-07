Stadio Roma, Gualtieri: “In cinque anni si può, i tifosi devono sentirsi a casa”

Il candidato sindaco del PD ha parlato del nuovo impianto: "C'è uno stallo nella macchina amministrativa, non c'è personale e gli archivi non sono digitalizzati"

Si torna a parlare di Stadio della Roma. In particolare il candidato sindaco del PD Roberto Gualtieri è stato ospite del TPI Fest! 2021 a Sabaudia ed è stato incalzato anche sul nuovo impianto giallorosso: "Perché non si costruisce più a Roma? Bisogna fare una grande opera di riqualificazione urbana, gli uffici sono in una situazione di sbando, c'è poco personale, non è stata fatta la digitalizzazione dell'archivio urbanistico. Mancano 60 persone nel dipartimento e i permessi vengono dati col contagocce, anche su cose banali. C'è una situazione di stallo totale perché questa amministrazione non è stata in grado di far funzionare la macchina amministrativa. Lo stadio è una di queste cose, ci sono stati 5 anni di annunci e promesse, poi neanche avevano saputo fare la delibera per annullarlo. Gliel'abbiamo cambiata ed è diventata a prova di bomba, così si è potuta archiviare l'ipotesi dello stadio confusa che questa amministrazione ha inseguito e promesso alla città e ai tifosi per anni e si è potuto ricominciare con un po' più di serietà", le parole dell'ex ministro del'Economia.