Stadio Roma, Gualtieri: “Ci vuole serietà, adesso bisogna sedersi con il club”

Il candidato sindaco del centrosinistra: "Cento giorni? Sì è possibile ma ci vuole prudenza a sparare numeri"

Roberto Gualtieri, candidato sindaco per il centrosinistra, è stato intervistato nel programma "Gli Inascoltabili" in onda su New Sound Level. Ecco cosa ha detto a proposito del futuro stadio della Roma: “Michetti ha detto che il via libera allo stadio può arrivare in 100 giorni? Bisogna andare un po’ prudenti a sparare numeri. Ho visto che tutti gli altri candidati si sono esercitati in quella che io chiamo l’urbanistica elettorale, hanno già detto due posti diversi: Calenda ha indicato un posto ora Michetti ne ha detto un altro, non credo che questo sia un metodo serio. La Raggi invece ha promesso ed ha fallito perché ci aveva annunciato è rimasto tutto una realtà virtuale. Bisogna essere un po’ più seri perché questo è un problema serio, tant’è vero che noi siamo stati decisivi come partito democratico con l’emendamento che ha consentito di votare la revoca dell’interesse pubblico e quindi di chiudere la vicenda Tor di Valle per dare una mano alla città a chiudere una fase e aprirne un’altra.