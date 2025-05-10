Sono giorni di fermento a Roma e a Trigoria dove ieri ha fatto visita Dan Friedkin. Tante le questioni da discutere nel corso di un vertice con Ranieri, Ghisolfi e la dirigenza. Se dal lato sportivo resta centrale la questione allenatore, sul versante stadio il presidente americano vuole vederci chiaro. Gli scavi archeologici nella zona di Pietralata riprenderanno lunedì mattina. Come riporta La Gazzetta dello sport, la presentazione del progetto definitivo è in programma entro la fine della primavera, il 21 giugno. Il Comune sarebbe pronto a sostenere il club giallorosso offrendo il massimo dell'assistenza. Dan, che resterà presumibilmente per qualche giorno nella Capitale, si è mosso in prima linea sulla questione stadio, chiedendo aggiornamenti sullo stato dell'arte e sulle prossime mosse da compiere.