Stadio Roma, fissato a martedì l’incontro con Urbanistica e Commissione Sport

Dopo che Gualtieri ha dichiarato il progetto per il nuovo stadio della Roma di Pubblico Interesse, si muove un altro passo verso la sua costruzione. L'apertura dei cantieri è prevista per il 2024, l'inaugurazione entro il 2027, centenario della nascita del club. Martedì 21 febbraio, come riporta il giornalista Alessio di Francesco su Twitter, si svolgerà un incontro con Urbanistica e Commissione Sport. Verranno ascoltati alcuni tecnici di Roma Capitale e Lorenzo Vitali, General Counsel della società giallorossa. Tra gli invitati anche Pietro Berardi, Ceo del club, che nel precedente incontro aveva dato informazioni importanti sul progetto e sugli investitori.