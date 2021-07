Stadio Roma, Figliomeni: “Grave che la Raggi non conosca il regolamento dell’Aula”

La risposta del Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina: "Questa ennesima vicenda ci conferma che non solo la Raggi non è stata in grado di governare la città ma non è stata nemmeno in grado di capire il regolamento dell’Aula"

Francesco Figliomeni, di Fratelli d’Italia e Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina, ha commentato attraverso la sua pagina Facebook le parole della Sindaca Raggi, che oggi a Centro Suono Sport ha parlato della revoca di Tor di Valle:“Spiace constatare che, nonostante gli studi giuridici, ma soprattutto nonostante i due anni svolti come Consigliere comunale e poi altri cinque anni passati ad occupare la poltrona più alta dell’Amministrazione, la Sindaca Raggi non conosca ancora il regolamento dell’Aula. Pensavamo che, avendo completamente abbandonato la città, almeno si concentrasse sui regolamenti interni, ma ci dobbiamo ricredere".

La questione stadio

"Oggi i media riportano le sue affermazioni che, con riguardo allo stadio della società sportiva Roma e sul ritardo nella votazione della delibera che annulla la pubblica utilità, come già avvenuto con la questione dei rifiuti, adotta la collaudata tecnica dello scarica-barile affermando che ‘per quanto riguarda i tempi bisogna chiedere al presidente dell’aula’ addirittura affermando che ‘al momento è inserita nell’ordine dei lavori ma è il presidente dell’aula che deve chiamarla’. Ci permettiamo di ricordare al Sindaco che non è il Presidente dell’Assemblea Capitolina che deve chiamarla, ma i suoi consiglieri, si gli stessi che mese dopo mese l’hanno abbandonata tant’è che ora non ha più nemmeno una maggioranza. Questa ennesima vicenda ci conferma che non solo la Raggi non è stata in grado di governare la città ma non è stata nemmeno in grado di capire il regolamento dell’Aula. Le uniche certezze, in tema di sport, sono state che la città ha perso le Olimpiadi del 2024 e che i tifosi della Roma, a causa del suo cincischiare, ancora non hanno uno stadio di proprietà”.