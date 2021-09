Stadio Roma, Fienga: “Il nuovo sindaco garantisca tempi di approvazione rapidi”

Il CEO giallorosso sul nuovo progetto: "Se cominciano a lavorare con la nuova Giunta subito dopo le elezioni, si può approvare entro un anno"

Approvare il progetto del nuovo stadio entro un anno dall'elezione del sindaco della capitale. È quanto auspicato da Guido Fienga, CEO della Roma che all'Ansa ha parlato proprio della realizzazione e dei tempi per l'impianto di proprietà del club giallorosso: "Se cominciano a lavorare con la nuova Giunta subito dopo le elezioni, il progetto per il nuovo stadio si può approvareentro un anno. Seguiamo con interesse la campagna elettorale, desiderosi di conoscere le idee dei candidati in merito al progetto dello stadio", aggiunge Fienga. Che "dal nuovo sindaco, chiunque sia", si augura di avere dei tempi di approvazione "all'altezza di un progetto così ambizioso e importante". "Un iter di approvazione troppo lungo rischia di far perdere significato al progetto stesso, alterando di fatto le condizioni per il suo successo" prosegue il CEO che inoltre ha sottolineato l'interesse del club nei confronti del destino della Capitale: "in generale il futuro della città è un tema che non può che stare molto a cuore al nostro club, impegnato in diverse attività sul territorio ormai da anni. Il legame tra Roma e As Roma è inscindibile". Successivamente il dirigente giallorosso ha annunciato quali saranno le caratteristiche del nuovo stadio e i principi alla base del progetto: "vogliamo una nostra casa, dove i romanisti possano “vivere” il Club sette giorni su sette e non solo nel giorno della partita. Negli ultimi mesi abbiamo già detto più volte quali sono i presupposti di questo nuovo stadio: dovrà essere pienamente compatibile con la città, ovvero in grado di integrarsi con il territorio cittadino il più vicino possibile ai quartieri dove vivono i nostri tifosi". "Dovrà essere “soltanto” uno stadio, motore di riqualificazione e sviluppo, senza necessità di altri progetti dal forte impatto urbanistico per la sua realizzabilità", idee totalmente in contrasto con le proposte precedenti presentate sotto la gestione Pallotta che prevedevano intorno al nuovo impianto un'ampia area commerciale. La società giallorossa vuole un progetto verde e sostenibile che sia "semplice da raggiungere" e in un'area "già dotata di infrastrutture adeguate e in grado di migliorare l’esperienza che vivono i nostri sostenitori da quando escono di casa a quando, dopo la partita, ci fanno ritorno" continua Fienga che poi conclude: "Una volta che la nuova giunta si insedierà, la Roma sarà immediatamente a sua disposizione per lavorare insieme a quello che a nostro avviso resta uno dei maggiori progetti industriali fondamentali per la ripresa economica della nostra amata Citta'. Bisogna fare presto".