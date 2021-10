Stadio Roma, Fassina: “Friedkin più seri di Pallotta. Campo Testaccio, ci siamo”

L'onorevole ex viceministro per l'economia ha risposto alle domande de "Il diabolico e il divino" sulla 'questione stadio'

Come mai il progetto di Tor Di Valle è saltato? Come si stanno muovendo i Friedkin sull’argomento? "La necessità per le squadre di Roma di costruire uno stadio di proprietà è indubbiamente un dato di fatto. Per quanto riguarda Tor di Valle, si trattava di un progetto che non funzionava da un punto di vista finanziario e ci si è resi conto che quel pensiero lì non stava in piedi. Non funzionava da un punto di vista trasportistico e logistico. Era un’operazione finalizzata a far rientrare Parnasi dai suoi debiti con Unicredit e le altre banche e dare a Pallotta possibilità di guadagno. La parte stadio rappresentava solo il 14% del progetto e quando la giunta Raggi ha ridotto il progetto è spuntata fuori una nuova idea che mirava sempre al guadagno di pochi. Il Infatti quando poi è arrivato un proprietario più serio di Pallotta (Dan Friedkin ndr) ha abbandonato quel progetto in quella zona. Ritengo che bisognerà parlare con la Roma e capire cosa fare. Mi sento di dire però che non sarebbe giusto abbandonare strutture esistenti che andrebbero riqualificate come lo stadio Flaminio. Chi amministra una città deve considerare anche tutte le cose che sono collegate a un progetto come quello dello stadio, che deve soddisfare le esigenze sia delle società che della città."