Stadio Roma, entro 15 giorni la delibera della Giunta. Obiettivo Aula a fine mese

E' terminata la riunione della maggioranza in merito allo Stadio della Roma. Dopo la delibera ci sarà il passaggio in almeno sei commissioni dell'Assemblea Capitolina
Questa mattina è andata in scena in Campidoglio la riunione della maggioranza per lo Stadio della Roma. Come riporta il giornalista Alessio Di Francesco, il piano è ottenere entro 15 giorni la delibera della Giunta. Successivamente ci sarà il passaggio in almeno sei commissioni dell'Assemblea Capitolina. L'obiettivo finale è andare in aula entro fine febbraio per rispettare termini per la candidatura dell'impianto in vita degli Europei del 2032.

