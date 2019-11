Stadio Roma, diffida ai consiglieri comunali: ecco il testo della lettera – FOTO

Una lunga lista di comitati ha inoltrato una lettera di diffida ai Consiglieri comunali di Roma Capitale in merito all’approvazione del progetto Stadio della Roma a Tor di Valle. Alessio Di Francesco di Radio Radio ha pubblicato il testo integrale della lettera, che recita così.

“Gravi le responsabilità e forti i rischi per i Consiglieri comunali qualora dessero corso alla variante ed alla convenzione urbanistiche, in presenza delle circostanze di seguito dettagliate. Nel non non darvi corso non sussiste per i consiglieri nessuna responsabilità e nessun rischio, non essendo finora sorto e non sussistendo alcun affidamento tutelabile in capo a soggetti privati.