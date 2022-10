Stadio Roma, D’Amato (Sanità Regione Lazio): “Il ‘Pertini’ non sarà un problema”

La Roma ha presentato lo studio di fattibilità del progetto per il nuovo stadio di proprietà. Tra i nodi e gli aspetti c'era anche quello della vicinanza dell'ospedale 'Sandro Pertini', su cui è intervenuto in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato:"Siamo disponibili a lavorare alla conferenza dei servizi sul nuovo stadio della Roma verificando la compatibilità con l'ospedale Sandro Pertini, che non sarà un problema semmai una sicurezza. Su quel quadrante è già previsto il nuovo ospedale della Tiburtina presso Tivoli Terme, che tra l'altro deve alleggerire proprio l'ospedale Sandro Pertini".