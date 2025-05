Stadio Roma, Celli (Pres. Ass. Capitolina): “Siamo fiduciosi. 2028? Anche prima”

"Ci sono osservazioni ben precise in termini infrastrutturali, di parcheggi e varie altre cose critiche. Siamo in attesa del nuovo progetto, poi siamo pronti ad andare avanti", le sue parole

Svetlana Celli , Presidente dell’Assemblea Capitolina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito allo Stadio della Roma a Pietralata dallo Sheraton Rome Hotel Parco de' Medici a margine del Gran Galà del Calcio Adicosp. Queste le sue parole.

Il progetto è atteso nei prossimi giorni? "Noi abbiamo dato l'interesse pubblico come Assemblea Capitolina, siamo pronti ad avere lo stadio della Roma come anche lo stadio della Lazio e di tutte le grandi realtà della nostra città, che portino beneficino e quindi importanti infrastrutture. Purché siano ovviamente d'interesse collettivo. Abbiamo dato delle prescrizioni e osservazioni, siamo in attesa del nuovo progetto. Sappiamo che la Roma è a breve, siamo molto fiduciosi".