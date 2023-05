Stadio Roma, Caudo: “Il trasporto pubblico non va bene. Aree verdi non tutelate”

Giornata importante sul tema del nuovo Stadio della Roma a Pietralata. In Assemblea Capitolina, infatti, si terrà la discussione sulla delibera che riconosce l'interesse pubblico sul futuro impianto giallorosso. Come riportato da "il Tempo", Giovanni Caudo di Roma Futura, non sarà presente in Aula Giulio Cesare: "In questi giorni sono all’estero per un impegno ma per onestà e trasparenza, come ho anticipato all’assessore Veloccia, se fossi stato a Roma non avrei comunque preso parte al voto sulla delibera". Il Presidente della Commissione Pnrr e già assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, ha manifestato tutte le proprie perplessità riguardo il maxi-emendamento, che contiene le modifiche apportate dalla giunta. La situazione più spinosa è sul trasporto pubblico: "Il 50% di trasporto pubblico riportato nel maxi-emendamento non va bene. Significa che almeno il 60% di chi andrà allo stadio ci andrà con un mezzo su gomma, forse anche di più". Grande malcontento anche sulla delicata tematica dedicata al verde pubblico: "È inspiegabile non aver posto la condizione del rispetto della dotazione di aree a verde e servizi già prevista nel piano particolareggiato di Pietralata". Nonostante ciò, in caso di via libera dall'Assemblea, la società giallorossa è pronta a stilare il progetto definitivo del nuovo stadio che verrà con un investimento di circa 528,4 milioni